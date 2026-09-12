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कम बजट की भक्ति फिल्मों ने की शानदार कमाई
Kamesh-dwivedi
Sep 12, 2026
Sep 12, 2026
Kamesh-dwivedi
कई डिवोशनल फिल्में बन चुकी हैं, जिनका बजट तो बेहद कम था, लेकिन उन्होंने जबरदस्त कमाई की.
हनुमान अंश
बजट- 2 करोड, कमाई- 193 करोड़ (अभी जारी है)
कांतारा
बजट- 16 करोड़, कमाई- 407 करोड़ वर्ल्डवाइड
हनु-मान
बजट- 40 करोड़, कमाई- 295.29 करोड़ वर्ल्डवाइड
कार्तिकेय 2
बजट- 15 करोड़, कमाई- 117.87 करोड़ वर्ल्डवाइड
महावतार नरसिम्हा
बजट- 40 करोड़, कमाई- 326.82 करोड़ वर्ल्डवाइड
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