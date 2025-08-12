जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

\u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0932\u094b \u092c\u094d\u0932\u0921 \u092a\u094d\u0930\u0947\u0936\u0930 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948? \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0932\u094b \u092c\u094d\u0932\u0921 \u092a\u094d\u0930\u0947\u0936\u0930 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948? \u0906\u091c\u0915\u0932 \u0915\u0947 \u0938\u092e\u092f \u092e\u0947\u0902 \u092c\u094d\u0932\u0921 \u092a\u094d\u0930\u0947\u0936\u0930 \u0915\u093e \u0915\u093e\u092e \u092f\u093e \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e…