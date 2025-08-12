जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

आजकल के समय में ब्लड प्रेशर का काम या ज्यादा होना एक आम समस्या हो गई है

लो बीपी अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो आप इसको इग्नोर ना करें कई बार या समस्या बड़ी भी हो सकती है

आईए जानते हैं लो बीपी होने पर क्या होता है

लो बीपी की समस्या होने पर आपको बार-बार चक्कर आएगा

लो बीपी की समस्या से हमें कमजोरी भी दिखाई देती है

लो बीपी होने पर हमें खूब पसीना आता है यहां तक की कभी-कभी एसी में बैठने पर भी पसीना आता है

लो बीपी की समस्या होने पर हमें बहुत ज्यादा घबराहट भी होती है

लो बीपी की समस्या होने पर हमें चुपचाप वहीं बैठ जाना चाहिए और नमक पानी पीना चाहिए