Oct 18, 2025
Team-inkhabar
छोटी-सी 'लव बाइट' ले सकती है जान! जानें कैसे है खतरनाक
लव बाइट को अक्सर लोग रोमांटिक पलों की निशानी की तरह देखते हैं. लेकिन, यह निशानी जान की दुश्मन भी बन सकती है.
लव बाइट तब बनता है जब कोई स्किन को जोर लगाकर काटता या चूसता है, जिसकी वजह से वहां रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं. नतीज स्किन पर नीला या बैंगनी निशान बन जाता है.
लव बाइट भले देखने में छोटा-सा निशान लगता है, लेकिन यह शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है.
खतरनाक है लव बाइट
लव बाइठ की वजह से शरीर में रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बन सकता है. यह क्लॉट दिल या दिमाग तक पहुंच जाए तो स्ट्रोक या अटैक की वजह बन सकता है.
रक्त का थक्का
ज्यादा जोर से काटने या गलत जगह पर लव बाइट की वजह से नसों को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में समस्या आ सकती है.
नसों को नुकसान
नसों के कटने या उनमें थक्का जमने की वजह से पैरालाइसिस की स्थिती भी बन सकती है.
पैरालाइसिस की खतरा
स्किन पर कट लग जाए या खून आ जाए तो इससे बैक्टीरिया को एंट्री मिल सकती है. नतीजा स्किन इंफेक्शन फैल सकता है.
इंफेक्शन
इंटेमेसी के दौरान ध्यान रखें और लव बाइट देने से बचें. वहीं, लव बाइट के बाद सिर दर्द, सुन्नपन, बेहोशी या बोलने में दिक्कत आए तो तुरंत डॉक्टर से मिलें.
क्या करें?
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
