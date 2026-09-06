शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए थे भोलेनाथ!

त्रिपुरासुर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विध्युन्माली, तीनों भाइयों ने ब्रह्माजी से तीन अजेय उड़ने वाले पुर (नगर) मांगे थे, जिन्हें केवल शिवजी ही एक विशेष बाण से नष्ट कर सकते थे, शिवजी ने इन्हें त्रिपुर का वरदान दिया, जिसके कारण वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे