Oct 15, 2025
Anshika-thakur
जानें भारत की 7 सबसे पुरानी गुफाओं के बारे में
तेगुफाएँ प्रकृति और मानव द्वारा बनी सबसे पुरानी और अद्भुत जगहें हैं
आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ गुफाओं के बारे में
भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में 30,000 साल पुराने शिकार और नृत्य के रंगीन चित्र हैं
अजन्ता गुफाएँ महाराष्ट्र में हैं, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी तक बने बौद्ध मंदिर और सुंदर चित्रों के लिए जाने जाते हैं
एलोरा गुफाएँ महाराष्ट्र में हैं, 6वीं शताब्दी के बाद बनीं है जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएँ शामिल हैं
एलीफेंटा गुफाएँ महाराष्ट्र की 5वीं से 9वीं सदी की हैं जिनमें शिव भगवान के मंदिर और उनकी मूर्तियाँ हैं
जोगिमारा गुफाएँ छत्तीसगढ़ में हैं, जो 3री सदी ईसा पूर्व से 1री सदी तक की पुरानी चित्रित गुफाएँ हैं जो नाटक और संगीत के लिए बनी थीं
बाग गुफाएँ मध्य प्रदेश में हैं, जो 5वीं से 7वीं सदी की बौद्ध मठ और सुंदर चित्रों वाली गुफाएँ हैं
सित्तानवासल गुफा तमिलनाडु में है, जो 7वीं से 9वीं सदी की जैन मठ और सुंदर चित्रों वाली गुफा है
