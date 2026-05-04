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मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा चमत्कारी असर!
Shivashakti-narayan-singh
May 04, 2026
May 04, 2026
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मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा चमत्कारी असर!
हिंदू मान्यताओं में दीपक जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन आटे से बना दीपक एक खास उपाय के रूप में देखा जाता है.
कहा जाता है कि इसे नियम से जलाने पर जीवन की परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं और मनोकामनाएं पूरी होने की राह बनती है.
सबसे पहले ताजा गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाएं.
पहले दिन 1 दीपक जलाएं, दूसरे दिन 2,
ऐसे ही हर दिन संख्या बढ़ाते हुए 11वें दिन 11 दीपक जलाएं, फिर अगले दिन से संख्या घटाते हुए वापस 1 तक लाएं
इस उपाय से घर का माहौल सकारात्मक होता है.आर्थिक दिक्कतें धीरे-धीरे कम होने लगती हैं.
परिवार में आपसी समझ और प्रेम बढ़ता है.मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है.
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