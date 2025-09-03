आँखों के लाल होने के 6 बड़े कारण

आँखें लाल होने के कई कारण हो सकते हैं।

नींद की कमी एक मुख्य वजह है।

ज्यादा देर तक स्क्रीन देखना भी एक कारण है।

धूल या प्रदूषण से एलर्जी भी हो सकती है।

गलत नंबर का चश्मा पहनना भी एक कारण है।

आँखों का इन्फेक्शन (कंजंक्टिवाइटिस) भी वजह हो सकता है।