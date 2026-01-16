✕
सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को कर सकती है खत्म
Jan 16, 2026
Darshna-deep
जड़ से गीले बालों में कंघी करना सबसे बड़ी गलती है क्योंकि इस समय बाल सबसे कमजोर होते हैं और आसानी से टूटते हैं.
बहुत गर्म पानी से सिर धोना स्कैल्प के प्राकृतिक तेल को पूरी तरह से खत्म कर देता है.
हीट स्टाइलिंग टूल्स का ज्यादा इ्स्तेमाल बालों की ग्रोथ रोकने में काम करता है.
बालों को बहुत कसकर बांधना हेयर फॉलिकल्स पर दबाव डालता है जिससे 'ट्रैक्शन एलोपेसिया' हो सकता है.
नियमित रूप से ट्रिमिंग न कराना दोमुंहे बालों को ऊपर तक बढ़ने देता है जिससे बालों की गुणवत्ता खराब हो जाती है.
स्कैल्प की सफाई को नजरअंदाज करन से नए बालों का उगना बेहद ही मुश्किल हो जाता है.
प्रोटीन और विटामिन युक्त डाइट न लेना बालों को अंदरूनी पोषण से वंचित रखता है जिससे वे समय से पहले झड़ने लगते हैं.
