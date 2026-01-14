✕
Darshna-deep
Jan 14, 2026
क्या वाकई 30 मिनट का यह व्यायाम 1.5 घंटे की वॉक के बराबर है?
अगर आपके पास समय की कमी है, तो 30 मिनट का HIIT (High-Intensity Interval Training) आपके लिए वरदान है.
यह कम समय में अधिकतम कैलोरी जलाने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है.
यह वर्कआउट खत्म होने के घंटों बाद तक शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज बनाए रखता है.
30 मिनट का यह गहन सत्र आपकी हृदय गति को बढ़ाकर कार्डियो स्वास्थ्य को पैदल चलने से ज्यादा बेहतर बनाता है.
पैदल चलने में मुख्य रूप से पैर सक्रिय होते हैं, जबकि यह व्यायाम पूरे शरीर की मांसपेशियों को टोन करता है.
वजन घटाने में तेजी शोध बताते हैं कि यह तीव्र अंतराल वाला व्यायाम जिद्दी चर्बी (Stubborn Fat) को पैदल चलने की तुलना में तेजी से पिघलाता है.
समय की भारी बचत से व्यस्त लोगों के लिए यह 30 मिनट का सत्र डेढ़ घंटे की लंबी सैर के बराबर स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करता है.
