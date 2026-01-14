✕
नाश्ते के लिए क्या है सबसे बेस्ट, अंडा या फिर पनीर?
नाश्ते के लिए क्या है सबसे बेस्ट, अंडा या फिर पनीर?
नाश्ते के लिए अंडा और पनीर दोनों ही जरूरी होता है. अगर लक्ष्य वजन घटाना और तेजी से मांसपेशियों की रिकवरी है, तो अंडा श्रेष्ठ है.
अंडे में सभी आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहतरीन प्रोटीन बनाने का काम करते हैं.
अंडे का प्रोटीन शरीर में जल्दी पचता है, जबकि पनीर का केसीन प्रोटीन धीरे-धीरे ऊर्जा देने में मदद करता है.
तो वहीं, पनीर कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है, जो हड्डियों को अंडों की तुलना में ज्यादा मजबूती प्रदान करता है.
वजन घटाने के लिए अंडा बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें पनीर के मुकाबले कैलोरी कम पाई जाती है.
अंडों में प्राकृतिक रूप से विटामिन D और B12 पाया जाता है, जो ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मददगार साबित होता है.
पनीर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा शाकाहारी प्रोटीन है जो अंडे का सेवन नहीं करते हैं.
पनीर धीरे पचने की वजह से लंबे समय तक भूख को शांत रखने में अंडे से ज्यादा प्रभावी होता है.
