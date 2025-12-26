Inkhabar Hindi News

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप से कम करेंगे ये खास फूड्स

Darshna-deep
Dec 26, 2025
Dec 26, 2025
Darshna-deep

रजोनिवृत्ति (Menopause) के दौरान शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों की कमजोरी को इन खाद्य पदार्थों की मदद से कम किया जा सकता है.

सोया उत्पाद जैसे टोफू और सोया दूध में आइसोफ्लेवोन्स (Isoflavones) होते हैं जो हमारे शरीर में एस्ट्रोजन की कमी को संतुलित करते हैं.

अलसी के बीज (Flaxseeds) ओमेगा-3, फैटी एसिड और लिग्नन्स (Lignans) का बेहतरीन स्रोत हैं जो रात में पसीना आने की समस्या को कम करते हैं.

कैल्शियम युक्त डेयरी उत्पाद और रागी का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) के खतरे को रोकने के लिए बेहद ही ज़रूरी है.

हरी सब्जियां जैसे ब्रोकली और पालक विटामिन-K और मैग्नीशियम (Magnesium) देने का काम करती हैं जो और मूड स्विंग्स को संतुलित रखता है. 

ओट्स और ब्राउन राइस फाइबर से भरपूर होते हैं जो रजोनिवृत्ति के दौरान अचानक बढ़ने वाले वजन को नियंत्रित करते हैं.

बेरीज और खट्टे फल विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स (Anti-Oxidants) से भरपूर होते हैं जो नींद में सुधार करने में मददगार साबित होते हैं. 

