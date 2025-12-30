✕
DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का इस्तेमाल कर अपनी त्वचा को बनाएं चमकदार
Dec 30, 2025
महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बजाय रसोई में मौजूद प्राकृतिक चीजें जैसे शहद, हल्दी और एलोवेरा त्वचा के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती है.
शहद और बेसन: चेहरे की सफाई और प्राकृतिक निखार के लिए बेसन में शहद मिलाकर इससे रोज़ाना लगाएं.
कॉफी स्क्रब: रूखी त्वचा को हटाने के लिए कॉफी पाउडर में नारियल तेल मिलाकर स्क्रब करें.
एलोवेरा जेल: त्वचा को हाइड्रेटेड और शांत रखने के लिए रोज़ाना ताज़ा एलोवेरा जेल लगाने की कोशिश करें.
हल्दी और दही: अपनी त्वचा से दाग और धब्बों को कम करने के लिए दही में एक चुटकी हल्दी मिलाकर लगाना शुरू कर दें.
गुलाब जल: त्वचा के pH स्तर को संतुलित रखने के लिए इसे नेचुरल टोनर की तरह छिड़ने का शुरू कर दें.
पपीते का पल्प: त्वचा को सॉफ्ट और चमकदार बनाने के लिए मैश किया हुआ पपीता का जीता हो सके उतना इस्तेमाल करना शुरू कर दें.
ककड़ी का रस: आँखों की सूजन और काले घड्डों को कम करने के लिए ककड़ी के स्लाइस का इस्तेमाल करें.
