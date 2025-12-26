✕
ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के बीच खाएं पोषण से भरपूर ये चीजें!
Darshna-deep
Dec 26, 2025
Dec 26, 2025
Darshna-deep
ऑफिस डेस्क के लिए बेस्ट स्नैक्स: काम के बीच लगेगी छोटी भूख, तो खाएं पोषण से भरपूर ये चीजें!
ऑफिस में लंबे समय तक काम करने के दौरान अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए पोषण विशेषज्ञों ने सुझाए डेस्क स्नैक्स.
भुने हुए चने (Roasted Chana) प्रोटीन और फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत हैं जो आपको लंबे समय तक जंक फूड की क्रेविंग से रोक सकते हैं.
मखाना (Fox Nuts) कम कैलोरी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर स्नैक है, जो वजन घटाने में बेहद ही मदद करता है.
बादाम और अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन-E देते हैं, जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं.
ताजे मौसमी फल जैसे सेब या फिर नाशपाती प्राकृतिक शर्करा देते हैं, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलने लगती है.
डार्क चॉकलेट तनाव को पूरी तरह से कम कर देता है, जो काम के दबाव के लिए बेहद ही जरूरी है.
दही या छाछ प्रोबायोटिक्स का अच्छा स्रोत हैं, जो डेस्क जॉब के दौरान होने वाली सुस्ती दूर करता है.
Read More
इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें लिस्ट
सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स ने OTT पर किया राज़!
ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के बीच खाएं पोषण से भरपूर ये चीजें!
महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप से कम करेंगे ये खास फूड्स