सावधान! ये 10 खाने की आदतें आपके पाचन तंत्र को बना सकती है बीमार
Jan 06, 2026
पेट से जुड़ी ज्यादातर समस्याओं की जड़ हमारा गलत तरीके से भोजन करना होता है.
खाने को ठीक से नहीं चबाने पर पाचन तंत्र पर ज्यादा बोझ पड़ने लगता है.
खाने के साथ-साथ ज्यादा मात्रा में पानी पीने से पाचक एंजाइम पतले हो जाते हैं और पाचन धीमा होने लगता है.
रात में मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, जिससे खाना फैट के रूप में शरीर में जमा होने लगता है.
टीवी या फिर मोबाइल देखते समय खाने से हम अक्सर ओवरईटिंग की समस्या होने लगती है.
खाने के तुरंत बाद सोने से सीने में जलन की समस्या बढ़ने लगती है.
ज्यादा नमक और बाहर का खाना हमारे आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं.
लंबे समय तक भूखे रहने से पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ने लगती है.
ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना, खाने के साथ-साथ ठंडे पेय जठराग्नि (Digestive Fire) को भी शांत कर देते हैं.
सुबह का खाना छोड़ना दिन भर की ऊर्जा और पाचन पर बुरी तरह से प्रभावित करता है.
तनाव के दौरान शरीर 'फाइट या फ्लाइट' मोड में होता है, जिससे पाचन रुक जाता है.
