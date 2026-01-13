अपने डेली रूटीन में कब और कैसे लगाएं नियासिनमाइड? भूलकर भी न करें यह गलतियां
Darshna-deep
Jan 13, 2026
Jan 13, 2026
Darshna-deep
अपने डेली रूटीन में कब और कैसे लगाएं नियासिनमाइड? भूलकर भी न करें यह गलतियां
नियासिनमाइड (Niacinamide) त्वचा के दाग-धब्बों को कम करने और रोमछिद्रों (Pores) को छोटा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है.
नियासिनमाइड (Niacinamide) त्वचा के दाग-धब्बों को कम करने और रोमछिद्रों (Pores) को छोटा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता हैनियासिनमाइड का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने चेहरे को एक क्लींजर से अच्छी तरह से साफ कर लें.
.
शुरुआत में 5 प्रतिशत (Concentration) वाले नियासिनमाइड सीरम का इस्तेमाल करना त्वचा के लिए ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है.
सीरम की केवल 2-3 बूंदें अपनी हथेलियों पर लें और चेहरे पर रगड़ने के बजाय थपथपाकर लगाने की कोशिश करें.
नियासिनमाइड को आप सुबह के स्किनकेयर रूटीन और रात को सोने से पहले, दोनों समय सुरक्षित रूप से लगा सकते हैं.
इसे लगाने के बाद त्वचा की नमी को लॉक करने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी न भूलें.
अगर आप विटामिन-सी (Vitamin C) का भी इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों के बीच कम से कम 15-20 मिनट का अंतर रखें या फिर सुबह और एक रात को ही लगाएं.
धूप में बाहर निकलने से पहले नियासिनमाइड के ऊपर सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है क्योंकि यह त्वचा की सुरक्षा परत को मजबूत करने का काम करता है.
अपनी आंखों के बेहद संवेदनशील हिस्सों के पास इसे लगाने से बचें ताकि जलन या फिर रेडनेस की समस्या न देखने को मिले.
इसे पूरे चेहरे पर लगाने से पहले कान के पीछे एक छोटा सा 'पैच टेस्ट' जरूर करें ताकि एलर्जी का पता चल सके.
नियासिनमाइड के बेहतर परिणाम देखने के लिए इसे कम से कम 4 से 8 हफ्तों तक रोजाना इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा ज़रूरी माना जाता है.