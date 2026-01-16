✕
हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए बाल?
Darshna-deep
Jan 16, 2026
Jan 16, 2026
Darshna-deep
हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए बाल?
ऑयली स्कैल्प वाले लोगों को चिपचिपाहट और डैंड्रफ से बचने के लिए हर दूसरे दिन बाल धोने की जरूरत पड़ती है.
ड्राई स्कैल्प वाले व्यक्तियों के लिए हफ्ते में केवल 1 या फिर 2 बार बाल धोना पर्याप्त होता है.
सामान्य बालों के लिए आमतौर पर हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना सबसे संतुलित माना जाता है.
घुंघराले बालों को बहुत जल्दी नहीं धोना चाहिए क्योंकि वे जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इसलिए हफ्ते में एक बार धोना बेहतर है.
जिम या भारी वर्कआउट करने वालों को पसीने की वजह से बाल जल्दी धोने पड़ सकते हैं.
केमिकल ट्रीटेड या कलर किए गए बालों को कम धोना चाहिए ताकि उनका रंग और चमक लंबे समय तक बना रहे.
प्रदूषण और धूल भरे माहौल में रहने पर स्कैल्प की सफाई के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ सकती है.
Read More
वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस
बोरिंग वीकेंड को कहें बाय-बाय! दिल्ली से दूर ये 10 जगह बना देंगे आपकी छुट्टी को यादगार
हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए बाल?
कृति सेनन का ‘बोल्ड अवतार’, जब हुस्न के साथ स्टाइल ने ढाया कहर!