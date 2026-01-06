✕
ग्लोइंग स्किन के लिए 'ऑयल' मंत्र, डॉ. रश्मी शेट्टी की खास गाइड
Darshna-deep
Jan 06, 2026
प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रश्मी शेट्टी के मुताबिक, फेशियल ऑयल आपकी त्वचा के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं.
तेल को हमेशा स्किनकेयर के आखिरी स्टेप में लगाएं ताकि नमी लॉक रहे.
ऑयली स्किन के लिए हल्के जैसे जोजोबाऔर ड्राई स्किन के लिए हैवी तेल चुनना जरूरी होता है.
तेल की ज्यादा मात्रा रोमछिद्रों (Pores) को बंद कर सकती है, इसलिए कम इस्तेमाल करना चाहिए.
तेल को रगड़ने के बजाय हथेलियों के बीच धीरे से दबाते हुए लगाएं.
हल्के गीले चेहरे पर तेल लगाने से यह बेहतर तरीके से पूरे दिन रहेगा.
रात का समय सबसे अच्छा होता, जब त्वचा खुद को रिपेयर करती है. इसलिए रात को तेल लगाना ज्यादा फायदेमंद होता है.
एक्स्ट्रा ग्लो के लिए आप अपने मेकअप बेस में एक बूंद तेल मिलाकर लगा सकते हैं.
तेल को सनस्क्रीन के नीचे न लगाएं, इससे सनस्क्रीन का प्रभाव कम होने लगेगा.
फेशियल ऑयल का इस्तेमाल 'गुआ शा' या उंगलियों से मालिश के लिए करना चाहिए.
अगर आप रेटिनॉल या सीरम लगाते हैं, तो तेल को उनके ऊपर ही ध्यान से लगाएं.
