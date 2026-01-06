✕
मनप्रीत कालरा के 10 मंत्र, सही डाइट से बालों का झड़ना होगा बंद
Darshna-deep
Jan 06, 2026
Jan 06, 2026
Darshna-deep
मनप्रीत कालरा के 10 मंत्र, सही डाइट से बालों का झड़ना होगा बंद
आहार विशेषज्ञ मनप्रीत कालरा बालों के स्वास्थ्य के लिए 'होलिस्टिक अप्रोच'अपनाने की सलाह देती हैं.
कद्दू के बीज में मौजूद जिंक बालों के रोम (Follicles) को मजबूती देने का काम करते हैं.
करी पत्ता का पानी रोज सुबह खाली पेट पीने से बालों के पिगमेंट को बढ़ाने में असरदार करता है.
तो वहीं, शरीर में खून की कमी की वजह से बाल तेजी से झड़ने लगते हैं.
इसके अलावा बाल 'केराटिन' प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए प्रोटीन लेना सबसे ज्यादा ज़रूरी होता है.
मेथी दाना भिगोने के बाद बालों में लगाने से यह हार्मोनल असंतुलन जैसे PCOS को रोकने में मदद करता है.
अपने खाने में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करना चाहिए.
अखरोट और अलसी के बीज स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं.
ज्यादा मीठा खाने से बाल और भी ज्यादा तेजी से झड़ने लगते हैं, चीनी का सेवन कम करें.
अगर आपका पाचन खराब है, तो शरीर पोषक तत्वों को सोखने में असफल होगा.
Read More
सावधान! ये 10 खाने की आदतें आपके पाचन तंत्र को बना सकती है बीमार
मनप्रीत कालरा के 10 मंत्र, सही डाइट से बालों का झड़ना होगा बंद
A.R रेहमान के टॉप 6 गानें, बार-बार सुनने का करेगा मन
‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह जाएंगे विजय सेतुपति, जानें रिलीज की तारीख