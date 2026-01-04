Inkhabar Hindi News

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

Jan 04, 2026
मनोविज्ञान, सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

मनोविज्ञान के मुताबिक, एक स्वस्थ या सुरक्षित लगाव विश्वास, खुले संवाद और आपसी सम्मान पर टिकी होती है.

वे अपनी और दूसरों की व्यक्तिगत सीमाओं (Boundaries) का सम्मान करते हैं और जरूरत पड़ने पर 'ना' कहना जानते हैं.

वे कठिन समय में अपने साथी या करीबियों से मदद माँगने में सहज महसूस करते हैं और उन्हें भावनात्मक सहारा देते हैं.

वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए भी अपने साथी पर भरोसा करना और उन पर निर्भर होना जानते हैं.

वे झगड़ों के दौरान सामने वाले पर आरोप लगाने के बजाय शांति से समाधान खोजने और अपनी गलती मानने पर ध्यान देते हैं.

उनका आत्म-सम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होता, जिससे वे रिश्तों में असुरक्षा या ईर्ष्या का शिकार कम होते हैं.

