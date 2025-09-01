घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी कुरकुरी चकली, वो भी मिंटो में

\u091a\u0915\u0932\u0940 \u090f\u0915 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u0914\u0930 \u0915\u0941\u0930\u0915\u0941\u0930\u0940 \u0938\u094d\u0928\u0948\u0915 \u0939\u0948 \u091c\u093f\u0938\u0947 \u0918\u0930 \u092a\u0930 \u0906\u0938\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u091a\u093e\u0935\u0932 \u0915\u093e \u0906\u091f\u093e, \u092c\u0947\u0938\u0928, \u0938\u0942\u091c\u0940 \u0914\u0930 \u0924\u093f\u0932 \u092e\u093f\u0932\u093e\u0915\u0930 \u0906\u091f\u093e \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948, \u092b\u093f\u0930 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092e\u0938\u093e\u0932\u0947 \u0914\u0930 \u0925\u094b\u0921\u093c\u093e \u092e\u0915\u094d\u0916\u0928 \u0921\u093e\u0932\u0915\u0930 \u0917\u0942\u0901\u0925 \u0932\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0917\u094b\u0932 \u0906\u0915