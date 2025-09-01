घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी कुरकुरी चकली, वो भी मिंटो में

घर पर ये स्वादिष्ट और कुरकुरी चकली बच्चों के लिए आसानी से बनाएं।

इसे चावल का आटा, बेसन, सूजी और तिल एकसाथ मिलाकर तैयार करें।

मिश्रण में हल्दी, मसाले और थोड़ा मक्खन डालकर गूँथें।

चकली का आटा तैयार कर गोल–गोल प्रेशर से डाले।

गोल्डन ब्राउन होने तक धीमाी आंच में गोल्ड़न होने तक  तलें।

बेच के सामान जैसी कुरकुरी चकली अब घर पर मिल रही है।