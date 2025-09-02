झटपट मूंग दाल हलवा: मिनटों में बने खास मिठाई

मूंग दाल हलवा एक ऐसी खाने कि चीज है जिसे सुनते ही मुंह में पानी आता है और ज्यादातर खास मौकों पर बनाया जाता है।

इसके लिए पहले दाल को भिगोना फिर पीसना और घंटों भूनना पड़ता है जिससे काफि समय जाता है।

लेकिन इस तरीके से हलवा झटपट ट्रिक से मिनटों में बनेगा वो भी दानेदार और स्वादिष्ट।

सबसे पहले दाल को भूनकर उसे दरदरा पीसें ले, फिर घी में सुनहरा होने तक भूनें।

अब दूध और चीनी दोनो चीजो को मिलाकर चलाते रहें, फिर इलायची और केसर डालें।

आखिर में हलवे को मेवे से सजाएँ और आपका गरमा-गर्म मूंग दाल हलवा परोसें।