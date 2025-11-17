बिस्तर गर्म करने से लेकर खाना बनाने तक, निकाह के बाद मुगलों की बेगमों का काम
शादी के बाद, मुगल बेगम को कई कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उन्हें हरम के सभी सख्त नियमों का पालन करना पड़ा। पहले दस दिनों तक उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रखी गई।
विवाह के बाद, मुगल रानी को हरम में लाया गया और उन्हें कई सख्त नियम सिखाए गए। रानी की देखरेख के लिए दस हिजड़े नियुक्त किए गए, जो उनकी सहायता भी करते थे।
बेगम को हर काम करने से पहले बेगम से सलाह लेनी पड़ती थी ताकि कोई गलती न हो। एक भी गलती बेगम को भारी पड़ सकती थी और बादशाह नाराज़ हो सकते थे, जिसके बाद बादशाह किसी दूसरी बेगम के साथ रात बिताने चले जाते थे।
मुग़ल हरम में, बेगम को पहले दिन बादशाह के लिए खाना बनाना होता था, जिसमें कई नौकरानियाँ उसकी मदद करती थीं। इस दौरान, खाने के स्वाद पर बारीकी से नज़र रखनी पड़ती थी।'
इसके अलावा, शादी के अगले दिन बेगम को बादशाह की पसंदीदा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। उनके बिस्तर से लेकर उनके कपड़ों तक, सबका खास ख्याल रखना पड़ता था।
सम्राट के कक्ष में प्रवेश करने से पहले, रानी को सम्राट को नाराज़ करने से बचने के लिए सजना-संवरना पड़ता था। सम्राट उसकी हर गतिविधि पर नज़र भी रखता था।
मुगल बेगम को हरम के सभी कमरे दिखाए गए, जिसमें फांसीघर, तहखाना और अन्य खतरनाक कमरे शामिल थे, जिन्हें देखकर बेगम की हालत खराब हो जाती थी।