अगर आप भी बिना तेल की पूरी बनाना चाहते हैं, 

तो सबसे पहले गेहूं के आटे को गूंथ लें। इसके बाद एक कप आटे में आधा चम्मच नमक और दो चम्मच दही डालकर कड़ा आटा तैयार करें। 

इससे आपकी पूरी स्वादिष्ट और मुलायम बनेगी। सके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें।

अब एक बर्तन में पानी उबलने के लिए गैस पर रखें। पूरी को उबलते पानी में डालें और कुछ देर पकाएं।

 जब पूरी ऊपर तैरने लगे, तो उसे निकाल लें।

सके बाद पूरी को हल्का स्टीम दें, इससे आपकी पूरी क्रिस्पी और हेल्दी बनेगी।

अब पूरी को एयर फ्रायर में 180 डिग्री सेल्सियस पर 4 मिनट के लिए रखें। इसके बाद आपकी गरमागरम पूरी तैयार हो जाएगी, जो बिल्कुल तली हुई पूरी जैसी लगती है।