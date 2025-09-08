\u0917\u0930\u092e \u0917\u0930\u092e \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092e\u0928 \u0924\u094b \u0938\u092c\u0915\u094b \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0924\u0947\u0932 \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0935\u091c\u0939 \u0938\u0947 \u0939\u092e \u0907\u0938\u0947 \u0905\u0915\u094d\u0938\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0916\u093e \u092a\u093e\u0924\u0947\u0964 \u0924\u094b \u091a\u0932\u093f\u090f \u091c\u093e\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u090f\u0915 \u0910\u0938\u093e \u0924\u0930\u0940\u0915\u093e \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0906\u092a \u092c\u093f\u0928\u093e \u0924\u0947\u0932 \u0915\u0940 \u092a\u0942\u0930\u0940 \u092c\u0928\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902