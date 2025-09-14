अगर आप भी बोल्ड और सेंसुअल कहानी पसंद करते हैं, तो ये कुछ लेस्बियन शॉर्ट फ़िल्में सिर्फ आपके लिए

 Komal Kumari

15 September 2025 10:36 PM

inKhabar.com

यह फिल्म पहली लेस्बियन एक्सपेरिमेंटल फिल्म मानी जाती है. जहाँ कैमरे के हर एंगल से स्त्री भावनाओं की गहराई झलकती है.

Dyketactics

यह शॉर्ट फिल्म दो महिलाओं के बीच मोहब्बत और बोल्ड रिश्ते को बेहद  सेंसुअल अंदाज में पेश करती है.

Birthday

फेम क्वीर डिजायर और बेबाकी से दिखाने वाली फिल्म है। इसमें सेक्सुअल केमिस्ट्री को बिना झिझक दर्शाया गया है।

Femme

यह एक फ्रेंच शॉर्ट मूवी है जो गर्मियों की पृष्ठभूमि में बनी है। इसमें दो लड़कियों के बीच जागते हुए सेक्सुअल आकर्षण को खूबसूरती से दिखाया गया है।

Summer 

ब्रीदलेस महिलाओं के बीच की कच्ची केमिस्ट्री और सेंसुअल टच को बेहद बोल्ड तरीके से दर्शाती है

Breathless 

डाइक हार्ड एक कैंपी और ओवर-द-टॉप स्टाइल में बनी फिल्म है। इसमें क्वीर महिलाओं को न सिर्फ़ बोल्ड  अंदाज में दिखाया गया है.

Dyke Hard

यह शॉर्ट फिल्म है और इसमें दो महिलाओं के बीच की बोल्ड इंटिमेसी और रिश्ते को दिखाया गया है.

Aimee & Jaguar