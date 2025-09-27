✕
Sep 27, 2025
Komal-singh
नींबू पानी: हेल्दी या हानिकारक जाने सच्चाई
नींबू पानी सिर्फ एक ताजगी देने वाला ड्रिंक ही नहीं, बल्कि सेहत का खजाना भी है.
इसमें मौजूद विटामिन C,मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं.
सुबह इसे पीना जहां पाचन और वजन नियंत्रण में मदद करता है.
वहीं यह स्किन और इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाता है.
हालांकि, हर चीज की तरह इसे भी संतुलित मात्रा में लेना जरूरी है.वरना नुकसान भी हो सकते हैं.
नींबू पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और ताजगी देता है.
यह पाचन को बेहतर बनाता है और खाना जल्दी हजम करने में मदद करता है.
नींबू पानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है क्योंकि इसमें विटामिन C भरपूर होता है.
सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है.
