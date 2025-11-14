Inkhabar Hindi News
शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र, होगी धन की बारिश

शुक्रवार का दिन धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव की देवी मां लक्ष्मी का होता है

इसलिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूरे विधि-विधान से पूजा करने से धन में बरकत होती है और सुख-समृद्धि आती है

शुक्रवार के दिन पूजा के दौरान कुछ मंत्र भी पढ़ने चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी जल्दी खुश होता है और धन की वर्षा करती है.

लक्ष्मी नारायण नम:

ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नम:

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:

ॐ धनाय नम:

ऊं ह्रीं त्रिं हुं फट

