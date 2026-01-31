✕
खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें
Preeti-rajput
Jan 31, 2026
लौकी का जूस डाइटरी फाइबर और पानी से भरपूर होता है, जो मदद करता है.
लौकी के जूस में नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं.
यह लिवर और किडनी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे अंदर के अंग साफ और स्वस्थ रहते हैं.
लौकी में पोटेशियम होता है, जो शरीर में सोडियम के लेवल को बैलेंस करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है.
अपने ज़्यादा पानी की मात्रा और कम कैलोरी के कारण, लौकी का जूस वज़न कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है.
लौकी के जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और ज़्यादा पानी की मात्रा स्किन की बनावट को बेहतर बना सकती है.
लौकी के जूस में नेचुरल शुगर होती है जो प्रोसेस्ड मीठे ड्रिंक्स से होने वाले साइड इफेक्ट के बिना तुरंत एनर्जी देती है.
