Oct 14, 2025
Preeti-rajput
कॉमेडी से लेकर रोमांस तक, इस हफ्ते OTT पर होगा फुल एंटरटेनमेंट
हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 13 अक्टूबर 2025 को जियोहॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है.
द नेबरहुड सीजन 8 14 अक्टूबर 2025 को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
फाइनल डेस्टिनेशन 6: ब्लडलाइन्स 16 अक्टूबर को जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकेगी.
द डिप्लोमैट सीजन 3 16 अक्टूबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
फिल्म भगवत चैप्टर वन: राक्षस 17 अक्टूबर 2025 को जी5 पर रिलीज होगी.
फिल्म किष्किंधापुरी 17 अक्टूबर 2025 को ज़ी5 पर स्ट्रीम होगी.
फिल्म आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 18 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ होगी.
