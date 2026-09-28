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लता मंगेशकर के 10 बड़े विवाद और अनसुने राज!

Kajal-jain
Sep 28, 2026
Sep 28, 2026
Kajal-jain

गानों की रॉयल्टी को लेकर मोहम्मद रफी के साथ स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मतभेद इतना बढ़ा कि दोनों ने कई सालों तक एक-दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया था

फिल्म 'मेरा नाम जोकर' के समय गानों की रॉयल्टी और फीस को लेकर राज कपूर के साथ भी लता मंगेशकर का विवाद हुआ था, जिसके चलते उन्होंने उनकी इस फिल्म में गाने से इनकार कर दिया था

इंडस्ट्री में अपना प्रभाव और दबदबा बनाए रखने और अन्य नई गायिकाओं जैसे वाणी जयराम को काम न मिलने देने और मोनोपॉली के आरोप लता मंगेशकर पर लगाए गए थे

रफी साहब के साथ विवाद के दौरान सुमन कल्याणपुर को आगे बढ़ाने या उनके गानों को प्रभावित करने की अंदरूनी खबरें इंडस्ट्री में काफी चर्चा में रहीं

कई लोगों और गायिकाओं ने आरोप लगाया कि लता जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अन्य गायिकाओं के करियर में बाधा डालती हैं

एक बार किसी बात पर असंतोष जाहिर करते हुए वह ओ.पी. नैयर के साथ रिकॉर्डिंग बीच में ही छोड़कर चली गई थीं और फिर उनके साथ कभी काम नहीं किया

बहन आशा भोसले के कम उम्र में विवाह के निर्णय और करियर की प्रतिस्पर्धा को लेकर दोनों के बीच पारिवारिक व व्यावसायिक मतभेद रहे

ऐसा कहा जाता है कि'ऐ मेरे वतन के लोगों' ऐतिहासिक देशभक्ति गीत को पहले आशा भोसले को गाना था, लेकिन बाद में इसे लता मंगेशकर ने गाया

साल 1962 में गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर लता जी ने आशंका जताई थी कि उन्हें किसी ने धीमा जहर दिया था

सांसद (राज्यसभा सदस्य) रहने के दौरान संसद में उनकी कम उपस्थिति और सक्रियता को लेकर भी सवाल उठाए गए थे

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