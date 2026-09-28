लता मंगेशकर के 10 बड़े विवाद और अनसुने राज!

फिल्म 'मेरा नाम जोकर' के समय गानों की रॉयल्टी और फीस को लेकर राज कपूर के साथ भी लता मंगेशकर का विवाद हुआ था, जिसके चलते उन्होंने उनकी इस फिल्म में गाने से इनकार कर दिया था