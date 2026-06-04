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क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?
Sanskritij-jaipuria
Jun 04, 2026
Jun 04, 2026
Sanskritij-jaipuria
क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?
दूधिया आम – हल्के पीले-सफेद गूदे और बेहद मुलायम बनावट वाला यह आम अपने क्रीमी और मीठे स्वाद के लिए फेमस है.
लंगड़ा आम – वाराणसी की पहचान माना जाने वाला ये आम मीठे, रसीले और सुगंधित स्वाद के कारण पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय है.
गधा आम – बड़े आकार वाला ये आम उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है और अपनी प्राकृतिक मिठास के लिए जाना जाता है.
हाथीझूल आम – बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत में मिलने वाला ये बड़े शेप का आम लोगों के बीच खास आकर्षण रखता है.
तोतापरी आम – तोते की चोंच जैसी नुकीली आकृति वाला ये आम दक्षिण भारत में जूस और अचार बनाने के लिए खूब उपयोग किया जाता है.
चौसा आम – गहरे पीले रंग, भरपूर रस और अत्यंत मीठे स्वाद के कारण ये उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय आम किस्मों में शामिल है.
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क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?
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