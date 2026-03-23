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लैक्मे फैशन वीक 2026: इन सेलिब्रिटी ने लगाए रनवे पर चार चांद

Heena-khan
Mar 23, 2026
Mar 23, 2026
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अदिति राव हैदरी ने सत्य पॉल के साथ एक कलेक्शन के लिए को-क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर भी अपना डेब्यू किया.

खुशी कपूर ने आयशा राव के गोल्ड और सिल्वर लहंगे में बिना दुपट्टे के सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

अमित अग्रवाल का दिशा पटानी का अनोखा काला लहंगा बेहद शानदार था.

शनाया कपूर ने रितिका मीरचंदानी के लिए गहरे चारकोल रंग की, हाथ से कढ़ाई की हुई प्री-ड्रेप्ड साड़ी पहनकर रैंप वॉक किया.

राधिका मदान NIF Global की मन्नत जैन और स्नेहा अली शेट्टी के लिए शोस्टॉपर बनीं.

डायना पेंटी 'वरांडा' के नेवी ब्लू, सजे-धजे मैग्नोलिया मैक्सी काफ़्तान में बेहद सहज, हवादार और स्टाइलिश लग रही थीं.

तमन्ना भाटिया ने भूमिका शर्मा के डिज़ाइन किए हुए गुलाबी और सिल्वर लहंगे में रंगत और स्टाइल का तड़का लगाया.

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