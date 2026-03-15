गर्मियों में लहसुन खाना फायदेमंद या नुकसानदेह? जानें सच

गर्मियों में रोजाना 1-2 लहसुन की कलियां ही खानी चाहिए. इसे खाली पेट न खाएं, बल्कि खाने के साथ या बाद में लें. जरूरत हो तो घी में हल्का भूनकर या छाछ के साथ भी खाया जा सकता है.