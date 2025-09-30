✕
Sep 30, 2025
Karishma-upadhyay
क्या घंटों सोने के बाद भी अधूरी-सी है आपकी नींद! तो हो सकती है इन विटामिन्स की कमी
क्या आप लंबे समय तक सोने के बाद भी थकान महसूस करते हैं या आपकी नींद पूरी नही होती है.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे विटामिन्स के बारे में बताते हैं, जिनकी कमी की वजह से ऐसा हो सकता है.
अक्सर विटामिन D की कमी से शरीर में थकान और नींद की गुणवत्ता पर असर पड़ता है.
ऐसे में विटामिन B12 की कमी से भी दिमाग काफी सुस्त रहता है और नींद पूरी नहीं लगती है.
बता दें कि विटामिन B6 मेलाटोनिन के निर्माण में बहुत मदद करता है, जो नींद के लिए बेहद जरूरी है.
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैग्नीशियम की कमी से नींद में बार-बार जागना या बेचैनी जैसी परेशानी होती है.
ऐसे में आयरन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे थकान लंबे समय तक बनी रहती है.
बता दें कि विटामिन C तनाव को काफी हद तक कम करता है, जिससे नींद बेहतर होती है.
कोशिश करें कि विटामिन D के लिए संतुलित आहार लें और धूप में समय बिताएं, साथ ही सोने से पहले कैफीन का सेवन कम करें.
