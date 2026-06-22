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लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष
Sohail-rahman
Jun 22, 2026
Jun 22, 2026
Sohail-rahman
लापता लेडीज की वजह से नितांशी गोयल को अलग पहचान मिली है.
नितांशी गोयल एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए नोएडा से मुंबई शिफ्ट हो गईं.
नोएडा में बसे-बसाए बिजनेस को पिता ने छोड़ दिया.
मां ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया.
नितांशी गोयल ने 5 साल की उम्र में ही चाइल्ट मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी.
कई फैशन शो और विज्ञापनों में काम किया.
इसके बाद टीवी शो में काम किया.
बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो लापता लेडीज से नितांशी गोयल को अलग पहचान मिली.
हाल ही में अजय देवगन की फिल्म मैदान में भी नजर आई थीं.
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