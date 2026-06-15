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कौन थीं संचिता उगले, जिन्होंने की आत्महत्या
Sohail-rahman
Jun 15, 2026
Jun 15, 2026
Sohail-rahman
टीवी जगत से आज की बेहद बुरी खबर आई.
कुमकुम भाग्य’ फेम अभिनेत्री संचिता उगले ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है.
जिसके बाद मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई.
उन्होंने कई टीवी सीरियल में काम किए हैं.
उन्हें ‘दिलवाली दूल्हा ले जाएगी’ से लोकप्रियता मिली थी.
उन्होंने कुमकुम भाग्य में दीया का किरदार निभाया था.
उन्होंने फिल्म छावा में ताराबाई का किरदार भी निभाया था.
वो ‘वागले की दुनिया’ टीवी सीरियल में काम कर चुकी थीं.
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