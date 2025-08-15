जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को करना चाहते है खुश तो अपने घर के मंदिर को सजाने के लिए ट्राई करें ये डेकोरेशन आइडियाज

Janmashtami Decoration Ideas-\u0915\u0943\u0937\u094d\u0923 \u0915\u0947 \u091c\u0940\u0935\u0928 \u0915\u0940 \u091d\u0932\u0915 \u0926\u093f\u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0940 \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0901 \u0914\u0930 \u091b\u094b\u091f\u0947 \u0916\u093f\u0932\u094c\u0928\u0947 \u0930\u0916\u0947\u0902\u0964 \u0917\u094b\u0915\u0941\u0932, \u092f\u0936\u094b\u0926\u093e \u092e\u093e\u0924\u093e, \u0917\u094d\u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u0927\u093e-\u0915\u0943\u0937\u094d\u0923 \u0915\u0947 \u091a\u093f\u0924\u094d\u0930 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0964\n\n