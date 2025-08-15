जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को करना चाहते है खुश तो अपने घर के मंदिर को सजाने के लिए ट्राई करें ये डेकोरेशन आइडियाज

भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 16 अगस्त को मनाया जाने वाला जन्माष्टमी एक जीवंत त्योहार है जो रंगीन और भक्तिमय घरेलू सजावट का प्रतीक है।

आइए हम आपको जन्माष्टमी की सजावट के कुछ तरीकों के बारे में बताते हैं।

सबसे पहले, अपने पूजा स्थल या मंदिर के लिए एक थीम चुनें। आप माखन चोर कृष्ण, गोवर्धन पर्वत या रासलीला के दृश्यों वाली एक पारंपरिक झांकी बना सकते हैं।

इसके लिए रंगीन कपड़े, चमकदार पर्दे और छोटे खिलौनों का इस्तेमाल करें।

फूलों की सजावट हमेशा खास मानी जाती है। गेंदा, गुलाब और चमेली के फूलों की मालाएँ बनाएँ और उन्हें दरवाजों, खिड़कियों और मंदिर के चारों ओर सजाएँ।

फूलों की खुशबू और रंग घर में उत्सव का माहौल बना देंगे। रोशनी के लिए रंगीन एलईडी लाइटों या दीयों का इस्तेमाल करें।

आप मंदिर के चारों ओर तेल के दीये रख सकते हैं और रात में उनकी लौ से एक सुंदर आभा पैदा कर सकते हैं।

कृष्ण के जीवन की झलक दिखाने के लिए मिट्टी की मूर्तियाँ और छोटे खिलौने रखें। गोकुल, यशोदा माता, ग्वालों और राधा-कृष्ण के चित्र शामिल करें।

बच्चों के साथ मिलकर मोरपंख, बांसुरी और मक्खन की मटकियों की डिज़ाइन वाली रंगोली बनाएँ। इससे सजावट और भी आकर्षक लगेगी।