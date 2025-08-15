 Krishna janmashtami के दिन घर की इस दिशा में रखें तुलसी का पौधा, खुशहाली से भर जाएंगा वैवाहिक जीवन

भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते चढ़ाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। कान्हा को तुलसी की माला भी बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन उन्हें तुलसी के पत्ते चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो सकती हैं।