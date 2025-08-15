Krishna janmashtami के दिन घर की इस दिशा में रखें तुलसी का पौधा, खुशहाली से भर जाएंगा वैवाहिक जीवन
कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार है। हर साल यह त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है।
इस बार भादो कृष्ण अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 बजे से शुरू हो रही है। यह तिथि 16 अगस्त को रात 9:34 बजे समाप्त होगी। इसलिए जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी।
वैसे तो श्री कृष्ण को बांसुरी, मोर पंख और माखन मिश्री बहुत प्रिय है।
लेकिन विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण को तुलसी का पौधा भी बहुत प्रिय है।
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। और जन्माष्टमी के दिन इसे घर लाना बहुत ही शुभ होता है। घर की उत्तर दिशा में तुलसी स्थापित करें।
ऐसी भी मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाने से नौकरी में पदोन्नति होती है।
भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते चढ़ाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। कान्हा को तुलसी की माला भी बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन उन्हें तुलसी के पत्ते चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो सकती हैं।