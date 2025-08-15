जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये 1 काम,धन और संपत्ति खुल जाएंगे द्वार,हो जाएंगे मालामाल!

Tulsi Upay for money-\u091c\u0928\u094d\u092e\u093e\u0937\u094d\u091f\u092e\u0940 \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u0924\u0941\u0932\u0938\u0940 \u0915\u0940 \u0915\u0932\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0932\u093e\u0932 \u0915\u092a\u0921\u093c\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u092a\u0947\u091f\u0915\u0930 \u0918\u0930 \u0915\u0947 \u0927\u0928 \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u092a\u0930 \u0930\u0916\u0947\u0902\u0964 \u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0906\u092f \u092e\u0947\u0902 \u0935\u0943\u0926\u094d\u0927\u093f \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0906\u0930\u094d\u0925\u093f\u0915 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u092c\u0947\u0939\u0924\u0930 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\n\n