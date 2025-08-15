 लड्डू गोपाल को कितनी देर सुलाना चाहिए? जानें

Laddu Gopal Ko Kitni Der Sulaye-\u091c\u094d\u092f\u094b\u0924\u093f\u0937 \u0936\u093e\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0924\u094b, \u0932\u0921\u094d\u0921\u0942 \u0917\u094b\u092a\u093e\u0932 \u0915\u094b \u0938\u0941\u0932\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0915\u094b\u0908 \u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0938\u092e\u092f \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948\u0964\u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0936\u092f\u0928 \u0915\u0930\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0938\u092e\u092f \u0936\u093e\u092e 8 \u092c\u091c\u0947 \u0938\u0947 9 \u092c\u091c\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0915\u093e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\n\n