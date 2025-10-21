Inkhabar Hindi News
कोरियन स्किन के लिए Rice Water कितना फायदेमंद? यहां जानें

कोरियन स्किन केयर रूटीन में कई नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. इसी में से एक है चावल का पानी यानी राइज वॉटर.

अब ये नेचुरल तरीका सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है. चलिए जान लेते हैं इसके लाभ

चावल का पानी चेहरे पर लगाने से स्किन को कई फायदे मिलते हैं.

इससे स्किन को क्लीयर और बेदाग बनाता है.

