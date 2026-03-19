✕
इन लोगों को नहीं करना चाहिए तरबूज का सेवन
Sanskritij-jaipuria
Mar 19, 2026
Mar 19, 2026
Sanskritij-jaipuria
तरबूज गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाला एक शानदार फल माना जाता है.
हालांकि, कुछ खास स्वास्थ्य समस्याओं में इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है.
इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) अधिक होता है, जिससे शुगर तेजी से बढ़ सकती है. इसलिए यह ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ाने का कारण बन सकता है.
तरबूज में पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है. किडनी से जुड़ी परेशानी वाले लोगों के लिए ज्यादा पोटेशियम को बाहर निकालना कठिन हो सकता है.
कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि तरबूज की तासीर ठंडी होती है, जो अस्थमा के मरीजों की समस्या बढ़ा सकती है.
इसमें टायरामाइन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, जो कुछ लोगों में माइग्रेन का दर्द शुरू कर सकता है.
Read More
इन लोगों को नहीं करना चाहिए तरबूज का सेवन
ईद पर ट्राई करें ये लिपस्टिक शेड्स, बढ़ जाएगी खूबसूरती
Eid पर फोटो चाहिए ‘Wow’? ट्राय करें ये 7 ट्रेंडी पोज़
किस देश में सबसे सस्ती मिलती है LPG गैस?