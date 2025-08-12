क्या आपको पता हैं लंगड़ा आम के नाम की कहानी? जाने कैसे मिला ये अनोखा नाम?

भारत में आमों की बहुत वैरायटी मौजूद हैं जैसे- हापुस, दशहरी और केसर। हर कोई आम खाना बेहद पसंद करता है और लंगड़ा आम ऐसा है जो अपने नाम की वजह से लगों का बहुत जल्दी ध्यान खींच लेता है.

कई लोगों का मानना है की लंगड़ा आम का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है. चलिए जानते हैं कैसे मिला इसे ये नाम.

कहा जाता है कि बनारस में एक शख्स रहता था जो एक पैर से विकलांग था और उसके घर के आँगन में आम का एक पेड़ था.

उस व्यक्ति के घर के आँगन में लगे आमों की खुशबु और स्वाद बाकि सबसे बहुत अलग था, तो जब लोगो ने आमों को चखा तो उसे लंगड़ा आम नाम दे दिया गया.

लेकिन लंगड़ा आम की इस कहानी का विज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है, दरअसल इसका छिलका पतला तथा हरा होता है.

लंगड़ा आम चौसा आम की तरह रेशेदार तो नहीं होता, लेकिन मुलायम तथा मीठा जरूर होता है. इसी के साथ इसकी खुशबु भी बहुत अच्छी और तेज़ होती है.

यह आम बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में पाया और उगाया जाता है. उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे ज्यादा खाया जाता है.