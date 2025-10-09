Inkhabar Hindi News
Oct 09, 2025
Preeti-rajput

कटहल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपकों पता है  नाम

कहटल पेड़ से मिलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा फल है.

कटहल सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है.

आजकल लोग सब्जियों-फलों के नाम इंग्लिश में लेना पसंद करे हैं.

आपकों पता है कि इंग्लिश में कटहल को जैकफ्रूट कहते हैं.

पेट और इम्यून सिस्टम के लिए जैकफ्रूट काफी लाभदायक साबित होता है.

इस फल का वजन 54 किलोग्राम तक पहुंच सकता है.

जैकफ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रैडिकल्स से बचाते हैं.

