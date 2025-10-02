✕
Oct 02, 2025
Komal-singh
सेंधा नमक और टेबल सॉल्ट के बारे में रोजाना खाने में कौन सा नमक हेल्दी है
सेंधा नमक प्राकृतिक होता है, जबकि टेबल सॉल्ट प्रोसेस्ड और रिफाइंड होता है.
सेंधा नमक में मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं.
टेबल सॉल्ट में आयोडीन मिलाया जाता है, जो थायरॉइड के लिए जरूरी है.
दोनों नमक में मुख्य घटक सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.
ज्यादा टेबल सॉल्ट खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए इसका सेवन सीमित करना चाहिए.
सेंधा नमक का स्वाद थोड़ा अलग और मजबूत होता है, इसलिए लोग इसे कम मात्रा में भी इस्तेमाल करते हैं.
आयोडीन की कमी से बचने के लिए टेबल सॉल्ट का नियमित सेवन फायदेमंद है.
