मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

तैयारी के लिए मॉइस्चराइज़ करें हाइड्रेटेड स्किन मेकअप को समान रूप से ब्लेंड करने में मदद करती है और पैच बनने से रोकती है.

इसके बाद सनस्क्रीन लगाएं रोज़ाना धूप से होने वाले नुकसान से त्वचा को बचाने के लिए मेकअप से पहले SPF लगाएं.

स्मूद बेस के लिए प्राइमर प्राइमर टेक्सचर को स्मूद करता है, पोर्स को ब्लर करता है, और मेकअप को ज़्यादा देर तक टिकाए रखता है.

पहले फाउंडेशन, फिर कंसीलर फाउंडेशन स्किन टोन को एक जैसा करता है; कंसीलर खास प्रॉब्लम वाली जगहों को परफेक्ट बनाता है.

पाउडर से हल्का सेट करें पाउडर चमक को कंट्रोल करता है और क्रीम प्रोडक्ट्स को जगह पर लॉक करता है.

रंग और डेप्थ जोड़ें ब्रोंज़र गर्माहट देता है, ब्लश रंग लाता है, हाइलाइटर नेचुरल चमक देता है.

आंखों और आइब्रो को डिफाइन करें आइब्रो को शेप दें, शैडो लगाएं और मस्कारा से फिनिश करें.

पहले लिपस्टिक, फिर सेट करें लिपस्टिक से पूरा करें और फिर सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करके मेकअप को लॉक करें.

अस्वीकरण: इस प्लेटफॉर्म पर दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य, फिटनेस या सौंदर्य संबंधी चिंताओं के बारे में हमेशा किसी योग्य स्वास्थ्य पेशेवर, त्वचा विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

