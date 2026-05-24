✕
जानिए इन एक्टर्स की बुरी आदतें
Kamesh-dwivedi
May 24, 2026
May 24, 2026
Kamesh-dwivedi
आपको आपके कुछ पसंदीदा सितारों की अजीबोगरीब आदतों के बारे में बताते हैं.
सलमान खान को साबुन जमा करने की बुरी आदत है. उन्हें साबुन से बेहद लगाव है.
अभिनेत्री सुष्मिता सेन को सांपों से बेहद लगाव है और आप सोच भी नहीं सकते, उनके घर में एक अजगर पालतू जानवर के रूप में मौजूद है.
किंग खान को खाना खाते समय फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है। साथ ही, उन्हें आइसक्रीम से भी सख्त नफरत है.
करीना कपूर खान को नाखून चबाने की अजीब आदत है.
अभिनेता अमिताभ बच्चन दो घड़ियां पहनते हैं.
सैफ अली खान को बाथरूम में बैठकर कुछ पढ़ने की आदत है.
Read More
ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat
सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान है आंवला
किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार
पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन