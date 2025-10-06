✕
Oct 06, 2025
Preeti-rajput
सौतेली बहन से इतने बड़े हैं Arhaan Khan, पिता सोहेल हैं इसकी वजह!
अरबाज खान 5 अक्टूबर को दूसरी बार पिता बने हैं.
पूरे खान परिवार में खुशी का माहौल छाया हुआ है.
अरबाज और शूरा में काफी ज्यादा उम्र का फासला है.
जिसके कारण अरहान और उनकी सौतेली बहन के बीच भी काफी उम्र में अंतर है.
अरहान खान का जन्म हुआ था 9 नवंबर 2002 में हुआ था.
जिससे साफ पता लगता है कि अरहान और उनकी बहन के बीच 23 साल का अंतर है.
वहीं अरबाज भी अपनी दूसरी पत्नी शूरा से 23 साल बड़े हैं.
