✕
Sep 27, 2025
Karishma-upadhyay
ठंड की दस्तक होने से पहले जान लीजिए, कितना पानी पीना रहेगा उचित!
सर्दियां जल्द ही दस्तक देने वाली हैं और इस मौसम में शरीर को प्यास काफी कम महसूस होती है.
ऐसे में अगर आप भी ठंड में पानी कम पीते हैं, तो इस बार पहले ही जान लीजिए कि कितना पानी पीना सही रहेगा.
बता दें कि सर्दियों के मौसम में भी 6 से 8 गिलास पानी पीना जरूरी होता है, भले प्यास कम लगे.
ठंड में गुनगुना पानी पीना बेहतर होता है, जो कि शरीर को गर्म रखता है और पाचन में मदद करता है.
ऐसे में सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीने की आदत बनाएं रखें, जिससे शरीर एक्टिव रहे.
आप चाहें तो इस मौसम में सूप, हर्बल चाय और काढ़ा पीकर भी शरीर में पानी की पूर्ति कर सकते हैं.
सर्दियों में त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, वरना रूखापन बढ़ सकता है.
बता दें कि भोजन से पहले और बाद में पानी पीना पाचन को सुधारता है.
ऐसे में अगर आप हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा पानी पीते रहें, तो आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा.
Read More
10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार और मुलायम त्वचा
6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया मंत्र
घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर सब तारीफ करेंगे
दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें देख कहने लगेंगे ‘OMG’