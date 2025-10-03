✕
Oct 03, 2025
Preeti-rajput
कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने'कांतारा चैप्टर 1' से लूटी लाइमलाइट
'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है।
फिल्म की लीड एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत खूब चर्चा बंटोर रही हैं।
रुक्मिणी वसंत एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ एक डांसर भी हैं।
रुक्मिणी वसंत ने लंदन में के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से डिग्री हासिल की।
एक्ट्रेस के पिता आर्मी अफसर थे, जो देश के लिए शहीद हो गए।
रुक्मिणी वसंत ने 2019 में कन्नड़ फिल्म 'बीरबल' से शुरूआत की थी।
'बघीरा' और 'मद्रासी' जैसी कई फिल्मों में भी वह काम कर चुकी हैं.
फिल्म 'सप्त सागरदाते एलो' के लिए उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड दिया गया।
