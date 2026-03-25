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कीवी केवल फल नहीं, कई बीमारियों की है दवाई
Ranjana-sharma
Mar 25, 2026
Mar 25, 2026
Ranjana-sharma
कीवी छोटा सा फल जरूर है, लेकिन सेहत के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं. इसमें मौजूद पोषक तत्व कई बीमारियों से बचाव करते हैं.
क्या है कीवी का कमाल?
कीवी में भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है, जो इम्यूनिटी मजबूत करता है और शरीर को संक्रमण से बचाता है.
विटामिन C
का
पावरहाउस
कीवी में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट दिल की बीमारियों का खतरा कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखते हैं.
दिल को रखे स्वस्थ
अगर आपको गैस, कब्ज या अपच की समस्या है, तो कीवी पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है.
पाचन के लिए फायदेमंद
कीवी खाने से त्वचा चमकदार और हेल्दी बनती है. यह झुर्रियों और एजिंग के असर को भी कम करता है.
स्किन के लिए वरदान
कीवी में पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करती है.
ब्लड प्रेशर कंट्रोल
कीवी में मौजूद ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन आंखों की रोशनी बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.
आंखों की सेहत का साथी
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